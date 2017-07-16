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Общество

До 23 градусов тепла прогнозируется 16 июля в Псковской области

Сегодня, 16 июля, в Псковской области  прогнозируется  облачная погода с прояснениями, местами  пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха прогнозируется от 18 до 23 градусов.  

Атмосферное давление будет низким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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