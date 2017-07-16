Не начинать новых дел и проявлять осторожность советует 16 июля народный календарь

13:36, 16 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июля, отмечается память Мокия и Марка, которые жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Как пишет calend.ru, во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание, что когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили его. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

Еще одно название этого праздника — Стожары. Так на Руси именовалось скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу, если же его видно не было — в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем.

В деревнях в это время продолжался сенокос: «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает». Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем.

Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

Добавим, что именины сегодня празднуют Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.