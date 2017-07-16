День металлурга отмечается сегодня в России

09:21, 16 июля 2017, ПАИ

Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой профессиональный праздник металлурги.

Как пишет сalend.ru, День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после войны. День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада СССР.

Сегодня праздник отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Некоторые из этих профессий существуют многие века. Археологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в античном мире возникло представление о трех веках человечества – каменном, бронзовом и железном.