900 постановлений об ограничении на выезд за пределы России вынесли псковские судебные приставы в этом году

14:02, 16 июля 2017, ПАИ

С начала судебные приставы Псковской области вынесли почти 9000 постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП РФ по региону, общая задолженность граждан по исполнительным производствам, в отношении которых вынесены ограничения, превышает 1 миллиард 853 миллионов рублей.

В числе должников, получивших временные ограничения на выезд, 2 тыс. 428 граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Их общая задолженность перед несовершеннолетними детьми составляет около 500 миллионов рублей.

Практически все постановления касаются граждан, не исполнивших требования исполнительного документа, выданного на основании судебного акта или являющегося судебным актом.

По итогам применения данной меры, в Псковской области, за первую половину 2017 года должники, получившие временные ограничения, выплатили долги на сумму 32 миллиона 256 тысяч рублей, в том числе погашены долги по алиментам на сумму 1 миллион 267 тысяч рублей.