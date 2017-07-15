Баня и дом горели ночью в Гдовском районе

10:03, 16 июля 2017, ПАИ

15 июля в 23:10 в МЧС поступило сообщение о возгорании в частной бане в деревне Тереб Гдовского района. На место происшествия были направлены 6 сотрудников ведомства, привлекались 3 единицы техники, сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ещё один пожар в Гдовском районе случился 16 июля в 4:00. В деревне Ермакового вспыхнул жилой дом. На борьбу с огнём выезжали 5 пожарных, были задействованы две единицы техники.

Часом ранее такое же количество огнеборцев и техники были направлены в деревню Копылово Великолукского района. Там произошло возгорание в жилом доме.

Ещё один аналогичный пожар случился в городе Себеже на улице Замковой. Тушить этот дом также выезжали пять пожарных, привлекались две единицы техники.