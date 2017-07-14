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Спорт

Третий этап соревнований в беге «PRO SPORT 2017» состоится сегодня в Ваулиных Горах

Сегодня, 16 июля, в Ваулиных Горах в Псковском районе состоится третий этап  всероссийских соревнований в беге по пересеченной местности Кубок «PRO SPORT 2017».  Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, ожидается, что в соревновании примут участие более 100 человек, в том числе гости из Республики  Карелия, Санкт-Петербурга и Кирова.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию с пятью подъемами по  песчаной поверхности, а также пробежать по болоту, лесам и полям. Мужчин-профессионалов ждёт трасса в 10 километров, мужчин-любителей и женщин — 5 километров, участники группы «юноши, девушки» пробегут 3 километра.

Организатором мероприятия выступает Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт».

Напомним, что первый этап Кубка состоялся в мае на территории псковского Дендрарий парка, второй этап прошел в деревне Череха Псковского района. Четвертый и пятый этапы состоятся 13 августа в Финском парке (Псков) и 17 сентября в Мальской долине (Печорский район) соответственно. Победители Кубка «PRO SPORT 2017» будут определены по сумме очков, набранных во всех этапах.

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