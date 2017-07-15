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Поджог стал причиной пожара в бане в Гдовском районе

Как стало известно Псковскому агентству информации, по предварительным данным, причиной пожара в частной бане в деревне Тереб Гдовского района стал поджог. Напомним, что возгорание случилось 15 июля в 23:10. Баня сгорела полностью.

Три пожара в жилых домах  - в деревне Ермаково Гдовского района, на улице Замковой в городе Себеже и в деревне Копылово Великолукского района – произошли из-за замыкания в электропроводке. В Себеже огонь уничтожил одну из комнат, Великолукском районе – дом полностью, в Гдовском – выгорели внутренние помещения, кровля и веранда.

 

  

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