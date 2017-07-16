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Общество

Умер актёр Владимир Толоконников

В Москве на 75-м году жизни умер артист Владимир Толоконников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друзей семьи актера.

«Накануне он хорошо себя чувствовал, — рассказали близкие артиста. - А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия». Они отметили, что артист «даже снимался в кино «СуперБобровы-2».

Похороны  Владимира Толоконникова состоятся на Троекуровском кладбище. Отпевание, по данным «Интерфакса», пройдет в Сретенском монастыре.

При этом СМИ со ссылкой на коллег актёра пишут, что в последние месяцы своей жизни он тяжело болел. «Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов», — написали представители алма-атинского театра имени Лермонтова на странице в Facebook.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино. Он родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Одной из первых его работ в кино стало участие в ленте «Последний переход» режиссера Амангельды Тажбаева в 1981 году. Всего же за свою карьеру Толоконников снялся более чем в 60 кинокартинах и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». На экраны картина вышла в 1988 году.

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