Лучшее враг хорошего?

09:10, 17 июля 2017, ПАИ

На экраны страны вышел «Блокбастер» - криминальная комедия о женской дружбе, написанная и поставленная Романом Волобуевым. Фильм, открывший 28-ой «Кинотавр», режиссер которого снял свое имя с титров.

Уже не молодая, но все еще привлекательная Лиза (Светлана Устинова) работает на телевидении в одной из тех передач, где якобы соединяют разбитые пары. Работа, а вернее атмосфера на съемочной площадке и за кулисами, доводит ее до белого каления. Коллега-шоумен (Михаил Ефремов) то и дело норовит облапать бедную Лизу, а продюсер (Мария Шалаева) распускает про нее сплетни в туалете. Вот теперь ко всему еще прибавился и бойфренд (Александр Молочников) - изменил с молоденькой Клавдией. Лиза надеется, что бутылка вина и скорость хоть немного помогут справиться со стрессом и едет в райцентр Электроугли, где становится свидетелем налета на местный отдел «быстрых займов» и попадает в заложники к недалекой девушке-грабительнице по имени Наташа (Аня Чиповская).

«Блокбастер» первый и последний раз демонстрируется с именем режиссера и сценариста в титрах, потом их уберут. Такие решения принимаются сложно. Да, вы сейчас смотрите продюсерскую версию, которая мало похожа на тот фильм, который мы хотели снять. Еще меньше она похожа на тот фильм, который мы сняли и закончили делать полгода назад», - с этих слов режиссера Романа Волобуева открылся 28-ой кинофестиваль «Кинотавр», на котором впервые был показан «Блокбастер». Волобуеву не оставили право финального монтажа. В итоге фильм будет существовать в двух версиях: «таинственной» режиссерской и прокатной продюсерской. Зрителям кинотеатра, естественно, предлагается последняя: криминальная история, основанная на реальных событиях.

Фильмы Романа Волобуева, коих пока что только два, критиковать практически невозможно, да и не за что - бывший некогда сам кинокритиком на «Афише», человек, который более чем насмотрелся чужого кино и опубликовал множество красноречивых и точных рецензий, Волобуев достаточно подкован в творческом плане и не позволяет (даже не прощает) себе ошибок. Его «Холодный фронт» был практически полностью европейским «мерзлым» триллером, далеким от внешнего мира любовным треугольником, совсем «взбесившимся» в конце. «Блокбастер» сбрасывает все эти возможные нагромождения «сокрытых смыслов» и с начальных сцен заявляет себя как миниатюрная криминальная комедия, жанр, который, возможно, был выбран Волобуевым (а может и продюсерами) не случайно: именно с этого начинали все режиссеры «новой волны», включая и самого Тарантино. Беспроигрышный вариант для экс-кинокритика и начинающего режиссера, не понаслышке знающего толк в том, как правильно нужно построить сюжет и умеющего правильно рассказать простую историю не совсем просто.

Жанр был выбран Волобуевым (а может, и продюсерами) не случайно: именно с этого начинали все режиссеры «новой волны», включая и самого Тарантино. Беспроигрышный вариант для экс-кинокритика и начинающего режиссера, не понаслышке знающего толк в том, как правильно нужно построить сюжет и умеющего правильно рассказать простую историю не совсем просто.

Волобуев пользуется отличными приемами, которые уже так давно были позабыты всеми современными российскими (и нет) режиссерами: повествование за кадром ведет депрессивный провинциальный следователь (Евгений Цыганов), потерявшийся где-то в середине жизни и позже также необычно нашедший этот смысл; тормозит фильм резкими стоп-кадрами в самых, бесспорно, удачных для этого местах - просто для того, чтобы вести некий «диалог» со зрителями, «разряжая» обстановку и давая ответы на вопросы, так или иначе, непременно возникающие в их головах; и конечно, демонстрирует современную страну такой, какая она есть, без преувеличения и фальши - вечная шаурма, намеки на забытых Pussy Riot, кризисы среднего возраста, проскальзывающий канал Life News со своими «желтыми новостями».

Среди персонажей – столичные мужчины-сексисты и дурочки-провинциалки, которые мечтают вырваться за «красивой жизнью» в Москву. Героиня Ани Чиповской - Наташа Тюльпанова - воплощение именно таких девушек: поддельный акцент (по словам Волобуева, в режиссерской версии объясняется, почему она его выдумала) умышленно претенциозная безвкусная одежда и инфантильность, возведенная практически до абсолюта.

Ее «подельница» Лиза - прямая противоположность. Еще одна провинциалка, но с мозгами, в прошлом - боксер, умеет постоять за себя, сопротивляясь давлению противоположного пола и общества в целом. «Да, бывают еще и такие», - как бы аккуратно заявляет нам Волобуев, закрепляя свое и без того мощное и остроумное феминистское высказывание.

Как бы там ни было в режиссерской версии, прокатная, продюсера Ильи Стюарта, вышла вполне удачной. Кажется, что все задумки бывалого ветерана-кинокритика Волобуева мы видим на экране, но чувство недосказанности все же присутствует. Простая ироничная история в духе «Тельмы и Луизы», с легким налетом «тарантиновщины», «бессмертным» коэновским персонажем Чигура из «Старикам тут не место» и с 40-секундным камео Светланы Ходченковой – это эталонно написанный сатирический рассказ о крепкой и нерушимой женской дружбе. Вкупе с богатым актерским составом и лучшей операторской работой Михаила Хасая («Притяжение») - казалось бы, что еще нужно?

В конце посвященной «Блокбастеру» пресс-конференции на «Кинотавре» Роман Волобуев заявил, что фильм и вся сложившаяся вокруг него ситуация - это его «Чужой-3». Точно так же режиссер Дэвид Финчер когда-то отказался от снятого им продолжения франшизы о ксеноморфах, переругавшись с продюсерами. От постоянных производственных и творческих разногласий в кинематографе, к сожалению, уйти никуда нельзя. Остается только ловить неожиданный продюсерский хук справа и твердо держать стойку.