Легенда 4х4

10:35, 19 июля 2017, ПАИ

В конце 1969 года главный конструктор ВАЗа Владимир Сергеевич Соловьёв вышел с инициативой о разработке вседорожника для жителей сельских районов СССР. Спустя несколько лет, 5 апреля 1977 года, первый серийный образец ВАЗ-2121 сошёл с конвейера. В историю он вошел как «Нива»: мало кто знает, что исконно русское название – на самом деле аббревиатура, образованная из первых букв имен детей создателя машины Петра Михайловича Прусова, - Натальи и Ирины, - и самого Владимира Соловьёва, - Вадима и Андрея. Легендарный автомобиль завоевал сердца россиян благодаря своей простоте и удивительной проходимости. В этом год легендарный внедорожник отмечает свой юбилей. Вот и в Пскове день рождения культового автомобиля решили отметить с особым размахом.

15 июля на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» по приглашению компании «Псков-Лада», официального дилера LADA, собрались многочисленные гости. Но главными на площадке праздника, конечно, стали «виновники торжества»: автомобили LADA 4x4.



Фото: Lada



Фото: Lada



Вся территория парковки, где проходило праздничное действо, была разбита на тематические зоны: зона тест-драйва, детская зона с конкурсами, гастрономическая и концертная зона, где зрители наслаждались живой музыкой.

Для детей и их родителей была организована отличная интерактивная площадка: можно было поиграть в огромную «настольную» игру, кидая огромный кубик и выполняя задания, а также собрать пазл с изображением «Нивы». А еще для детей создали «трассу с препятствиями», где они, разделившись на команды, могли посоревноваться в ловкости и скорости. Разумеется, все участники получали специальные призы от компании «Псков-Лада».



Фото: Lada



Фото: Lada



Некоторые гости приехали на празднование на собственных «Нивах» с семьями и четвероногими друзьями, фотографировались возле автомобилей, с удовольствием участвовали в конкурсах, демонстрировали своё мастерство вождения по искусственным препятствиям. Настил из брёвен не стал для внедорожника серьёзной проблемой. «Надежный автомобиль, я чувствую себя за рулем уверенно и спокойно» - поделился с нами впечатлениями о своей LADA 4x4 один из гостей праздника.



Фото: Lada



Фото: Lada



Кроме того, все желающие в этот день могли пройти тест-драйв на последних моделях LADA: от Largus Cross и Xray и до Kalina Sport и LADA Vesta.

Музыкальное сопровождение мероприятия взяла на себя кавер-группа «Красивая» и тут организаторы не прогадали: они в живую исполнили популярные советские песни и классику зарубежного рока. Затем «Красивую» сменил исполнитель Сергей Кузьма - он радовал зрителей различными задушевными русскими шлягерами. За танцевальную часть отвечали танцоры из школы Dance Family, кроме того девушки-участницы конкурса «Мисс Лето» - 2017 показали зажигательный танцевальный флеш-моб.



Фото: Lada



Фото: Lada



Фото: Lada



Фото: Lada







В отдельном шатре была организована полевая кухня, где всем желающим предлагали отведать вкуснейшую уху, приготовленную, как положено, на живом огне. Но и там не обошлось без интерактива с гостями праздника: участники гастро-конкурса, приготовившие самые красивые и вкусные бутерброды, тоже получили заслуженные призы и подарки.



Фото: Lada



Фото: Lada



А возле гастрономического шатра гости праздника фотографировались на память с картонной «Нивой»: распечатанные фото можно было получить буквально через 5 минут.



Фото: Lada



Фото: Lada



Фото: Lada



Фото: Lada







В результате, день рождения легендарного внедорожника удался на славу. Все гости праздника остались довольны широким размахом и атмосферой мероприятия.



Фото: Lada



Фото: Lada



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LADA 4х4 - легендарный автомобиль, который не может жить без сильных ощущений. Он штурмовал Северный полюс и Эверест, участвовал в ралли Париж-Дакар, осваивал Антарктиду. Он покорил сердца людей на всех континентах.

Его победы и награды: «золото» ралли-рейдах «Париж – Тунис» и «Алжир» (1981 год), «серебро» «Дакара», первые места в ралли «Алжир» и «Ралли фараонов» (1982 год), еще один серебряный кубок «Дакара», победы на ралли «Атлас» и «Ралли фараонов» (1983-1984 гг.), в 1985 г. были выиграны ралли «Камерун», внедорожная баха «Монтебланко», ралли «Алжир», труднейший новозеландский триал «Вэлли», австралийский ралли-рейд «Маквей – 1000».

LADA 4x4. Дороги есть везде!