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Общество

25 килограммов недоброкачественного мяса изъяты из псковских магазинов во втором полугодии

 Во II квартале специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили 48 торговых объектов, в том числе 33 организации розничной торговли, 8 предприятий общественного питания, 2 мясоперерабатывающих предприятия, 5 предприятий оптовой торговли, на которых осуществляется деятельность по производству и реализации мяса и продуктов его переработки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, были проведены лабораторные исследования 237 образцов мясной продукции: 35 проб по санитарно-химическим показателям (неудовлетворительных нет); 52 пробы по физико-химическим показателям (неудовлетворительных нет); 5 проб по паразитологическим показателям, 145 проб на микробиологические показатели, из них 4 неудовлетворительные.

Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясной продукции не обнаружено.

По результатам проверок были забракованы и изъяты из оборота 10 партий объёмом 25 килограммов продуктов из мяса, в том числе птицы, находившихся в обороте с нарушением обязательных требований.

За выявленные нарушения 11 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечены в соответствии с КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 35 тыс. 700 рублей.

Основными нарушениями действующего законодательства явились: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений предприятий, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом, наличию необходимой маркировки продукции.

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