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Общество

Ушла из жизни автор романов об Анжелике

На 96-м году жизни в Версале скончалась французская писательница Анн Голон - автор серии исторических романов об Анжелике. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Настоящее имя Анн Голон — Симона Шанжё. Вместе с мужем Сержем (выходец из России Всеволод Голубинов) она создала серию из 13 романов об Анжелике — красавице и авантюристке XVII века.

Первый роман "Анжелика, маркиза ангелов", вышел в 1956 году в Германии под именем Анн Голон. В следующем году его издали во Франции, в этом издании авторами значились Анн и Серж Голон.

Позже Симона Шанжё говорила о том, что автором книг была именно она, муж же помогал ей в поисках исторического материала.

В 1964 году появилась экранизация первого романа с Мишель Мерсье в главной роли, затем последовали еще четыре фильма. В 2013 году появилась новая версия "Анжелики, маркизы ангелов", снятая Ариелем Зейтуном.

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