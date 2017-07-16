Полиция продолжает искать пропавшую почти полтора года назад псковичку

15:43, 16 июля 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Татьяны Александровны Михайловой 1982 года рождения. Она - уроженка Пскова, была зарегистрирована в доме по улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина утратила связь с родственниками в феврале 2016 года, по месту регистрации не проживает.

На вид пропавшей лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черные куртку и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.