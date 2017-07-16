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Общество

Полиция продолжает искать пропавшую почти полтора года назад псковичку

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск  Татьяны Александровны Михайловой 1982 года рождения. Она - уроженка Пскова, была зарегистрирована в доме по улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина утратила связь с родственниками в феврале 2016 года, по  месту регистрации не проживает.

На вид пропавшей лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет. 

Была одета в черные куртку и  джинсы,  кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят  обратиться  в ближайший отдел полиции или  позвонить по телефону  02.

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