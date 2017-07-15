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Невельчанин предстанет перед судом за публичное оскорбление представителя власти

Невельский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 28-летнего местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ. Ранее неоднократно судимый молодой человек обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением, сообщили Псковскому агентству информации в Невельской межрайонной прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что 26 декабря 2016 года данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с совершением правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Невельский», где вел себя агрессивно, громко выражаться нецензурной бранью, за что получил замечание от сотрудника полиции. На данное замечание невельчанин в присутствии посторонних гражданских лиц, осознавая, что перед ним сотрудник полиции, стал высказывать в его адрес оскорбления в грубой нецензурной форме.

Уголовное дело направлено в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 319 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

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