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Общество

Псковской Росгвардии требуются водители

Отдел Росгвардии по Псковской области набирает граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.  Также необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются филиалах Отдела вневедомственной охраны - МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО,  ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Контактный телефон: (8112) 59-25-32. 

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