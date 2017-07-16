Дождь и до 20 градусов тепла ожидается 17 июля в Псковской области

18:56, 16 июля 2017, ПАИ

17 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +6 до +11 градусов, днём – от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.