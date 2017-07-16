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Общество

Более 66 тысяч человек, в том числе псковичи, за три дня поклонились мощам Николая Чудотворца в Петербурге

За три дня пребывания в Санкт-Петербурге мощей святителя Николая Чудотворца им поклонились 66,5 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

15 июля поклониться святыне пришли 28,7 тысячи паломников, из них 2,1 тысячи верующих по социальной очереди - родители с малолетними детьми до двух лет и инвалиды I группы, передвигающиеся с помощью колясок и костылей.

При этом в субботу в Петербург на 20 автобусах привезли паломников из Новгорода, Старой Русы, Петрозаводска, Великих Лук, Пскова, Краснодара и Ленинградской области, из Риги и Минска. Сегодня ждут автобусы из Эстонии, Пскова, Новгорода и Перми.

Как сообщают петербургские СМИ, время ожидания в общей очереди к мощам, вход в которую на углу Чернорецкого переулка и Тележной улицы,  около 2,5 часа. Вход в социальную очередь находится у Надвратной церкви в Александро-Невскую Лавру, в ней приходится постоять около 20 минут.

Добавим, что мощи Святителя Николая впервые вывезли за пределы города Барии в Италии.  В Петербурге мощи пробудут  до 28 июля, до этого они находились в Москве.

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