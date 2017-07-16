Жителям Красногородского и Стругокрасненского районов напомнили правила пожарной безопасности

19:43, 16 июля 2017, ПАИ

15 июля и 16 июля сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Красногородском и Стругокрасненском районах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в субботу работники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой и главным специалистом сельского поселения «Красногородская волость» посетили деревню Литвинка. Они провели сход граждан с участием семи человек, совершили обход пяти многоквартирных жилых домов, по правилам пожарной безопасности проинструктировали 12 человек.

Профилактическая работа проводилась по темам: «Действия при обнаружении пожара и эвакуации людей в многоквартирных домах»; «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования, использовании газового оборудования, недопущение неосторожного обращения с огнём, предупреждения детской шалости». Кроме того, гражданам напомнили требования пожарной безопасности к содержанию территорий, рассказали о недопущении разведения костров ближе 50 метров от объектов и о правилах выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках, правилах пожарной безопасности в лесах.

16 июля рейд в рамках операции «Лето» проводили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем КУ «Стругокрасненское лесничество» на территории городского поселения «Струги». Темой мероприятия стало соблюдение требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и проверка содержания, очистки земель прилегающих к лесному фонду.

Участники рейда организовали собрание граждан, подворовый обход. Также они посетили 11 частных домовладений, два места отдыха на берегах водоемов. Всего были проинструктированы 19 граждан, распространены 19 листовок на противопожарную тематику.

Также посещен детский оздоровительный лагерь «Дружба», в котором проведена тренировка по эвакуации и профилактическая беседа с детьми и персоналом.