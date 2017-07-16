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Культура

Артистке Нонне Гришаевой хотят запретить въезд на Украину

Представители партии «Свобода» требуют запретить въезд на Украину российской артистке Нонне Гришаевой,  пишет РИА Новости.  Городская ячейка партии «Свобода» направила соответствующее обращение руководителям службы безопасности и государственной пограничной службы Украины.

На Украину актриса должна приехать 21 июля, на этот день у неё запланирован спектакль «Варшавская мелодия» в Одессе.

Инициаторы запрета утверждают, что Нонна Гришаева «нарушала порядок пересечения государственной границы Украины», посетив Крым не с украинской территории. На полуострове она побывала в детском лагере «Артек», где приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов. Фамилию актрисы уже внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец». 

 

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