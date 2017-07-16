Артистке Нонне Гришаевой хотят запретить въезд на Украину

19:53, 16 июля 2017, ПАИ

Представители партии «Свобода» требуют запретить въезд на Украину российской артистке Нонне Гришаевой, пишет РИА Новости. Городская ячейка партии «Свобода» направила соответствующее обращение руководителям службы безопасности и государственной пограничной службы Украины.

На Украину актриса должна приехать 21 июля, на этот день у неё запланирован спектакль «Варшавская мелодия» в Одессе.

Инициаторы запрета утверждают, что Нонна Гришаева «нарушала порядок пересечения государственной границы Украины», посетив Крым не с украинской территории. На полуострове она побывала в детском лагере «Артек», где приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов. Фамилию актрисы уже внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец».