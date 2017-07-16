Из «Ленинграда» снова ушла солистка

20:25, 16 июля 2017, ПАИ

Солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова объявила об уходе из группы. «Да, я больше не пою в «Ленинграде». У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом. Спасибо всем за ваши добрые слова, волнения и поддержку», — написала певица в своем Instagram.

Как сообщает РИА Новости, в июне Василиса Старшова предупредила поклонников, что пропустит несколько выступлений группы из-за болезни, кроме того, она не участвовала в юбилейном концерте «Ленинграда» 13 июля.

Василиса Старшова была одной из солисток группы чуть больше года. Она заменила проработавшую в коллективе 3,5 года Алису Вокс, которая ушла в марте 2016 года и занялась сольной карьерой. При этом по некоторым данным, исполнительницу уволил Сергей Шнуров.

В сентябре 2013 года Шнуров расстался с солисткой Юлией Коган, работавшей с «Ленинградом» с 2008 года. Тогда причины разрыва отношений не назывались, но в июле 2015 года в интервью одному из журналов Шнуров заявил, что решил порвать с Коган, когда понял, что с ней у него «стилистическое расхождение».