Астрономы NASA прогнозируют катаклизмы из-за вспышки на Солнце 16 июля
Сегодня, 16 июля, на Солнце произошла мощная вспышка. Астрономы NASA говорят о том, данное событие повлечёт за собой серьёзные катаклизмы.
Как пишут российские СМИ, по данным учёных, случившийся мощный корональный выброс станет причиной вероятных извержений вулканов и землетрясений.
Также следствием выброса ученые называют возможные проблемы с электричеством и связью.
Кроме того, естественным следствием вспышки на Солнце станут геомагнитые бури. В частности, по данным Gismeteo, в Москве с вечера воскресенья, 16 июля, фиксируется умеренная магнитная буря.