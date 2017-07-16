Астрономы NASA прогнозируют катаклизмы из-за вспышки на Солнце 16 июля

20:38, 16 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 16 июля, на Солнце произошла мощная вспышка. Астрономы NASA говорят о том, данное событие повлечёт за собой серьёзные катаклизмы.

Как пишут российские СМИ, по данным учёных, случившийся мощный корональный выброс станет причиной вероятных извержений вулканов и землетрясений.

Также следствием выброса ученые называют возможные проблемы с электричеством и связью.

Кроме того, естественным следствием вспышки на Солнце станут геомагнитые бури. В частности, по данным Gismeteo, в Москве с вечера воскресенья, 16 июля, фиксируется умеренная магнитная буря.