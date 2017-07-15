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Экономика

Peugeot 2008 оказался самым непопулярным в России кроссовером

Самым непопулярным кроссовером  России оказался автомобиль Peugeot 2008. За полгода были проданы всего 4 такие машины. Базовая версия с 1,2-литровым мотором мощностью 110 л. с. стоит 1 млн 299 тыс. рублей, сообщает портал «Автовзгляд».

На втором месте находится SsangYong Actyon, цена на который начинается от  1 млн рублей. За шесть месяцев в России купили 25 «Актионов».

На третьей строе оказался Haval H8 стоимостью 1 млн 865 тысяч рублей. Этих автомобилей было продано 28 штук.

SsangYong Tivoli (стоимость от 1 млн рублей) с показателем в 45 реализованных автомобилей находится на четвёртой строчке рейтинга, пятёрку замыкает Subaru XV, их продали 53 штуки (цена - 1 млн 810 тысяч рублей).

В десятку самых непопулярных также вошли Brilliance V5 (68 штук), Jeep Renegade (84 штук), Honda Pilot (85 штук), Haval H2 (116 штук) и Infiniti QX30 (141 штука).

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