Директор псковской строительной фирмы оштрафован за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам

09:07, 17 июля 2017, ПАИ

Прокуратура города Пскова помогла устранить нарушения прав работников ЗАО «ДСК» на своевременное получение заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что компания имела частичную задолженность по заработной плате за апрель-май на общую сумму более 25 млн рублей, компенсация за задержку выплаты заработной платы работникам не начислялась. При этом организация не представила статистические сведения о наличии задолженности по выплате заработной платы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя компании представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации. Кроме того, в отношении директора предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статье 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и частью 1 статьи 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

Постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области руководитель ЗАО «ДСК» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей, постановлением Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области - в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, права работников на оплату труда восстановлены.