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Общество

Директор псковской строительной фирмы оштрафован за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам

Прокуратура города Пскова помогла устранить нарушения прав работников ЗАО «ДСК» на своевременное получение заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что компания имела частичную задолженность по заработной плате за апрель-май на общую сумму более 25 млн рублей, компенсация за задержку выплаты заработной платы работникам не начислялась. При этом организация не представила статистические сведения о наличии задолженности по  выплате заработной платы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя компании представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации. Кроме того, в отношении директора предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статье 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и частью 1 статьи 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).

Постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области руководитель ЗАО «ДСК» привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей, постановлением Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области - в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, права работников на оплату труда восстановлены.

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