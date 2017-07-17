Отбор кандидатов на поступление в вузы России завершила псковская прокуратура

10:55, 17 июля 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области завершила работу по отбору кандидатов для участия в конкурсе в государственных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для органов прокуратуры Российской Федерации и выдаче целевых направлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из 22 кандидатов в абитуриенты отобраны 14 человек. На выделенные 4 целевых места для поступления в Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» направлены 12 человек, в Институт прокуратуры РФ ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» - на 1 целевое место 2 человека.