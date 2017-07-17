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Общество

Запретить продажу спиртного в выходные предложили эксперты Минздрава

Минздрав предложил наложить запрет на продажу алкоголя в выходные. Такая инициатива ведомства содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, пишет газета «Известия»

По мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых в данный момент, недостаточно. «Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — отметили в пресс-службе центра и добавили, что план реализации Стратегии находится в разработке.

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