Запретить продажу спиртного в выходные предложили эксперты Минздрава
Минздрав предложил наложить запрет на продажу алкоголя в выходные. Такая инициатива ведомства содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, пишет газета «Известия».
По мнению специалистов Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава, шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых в данный момент, недостаточно. «Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами», — отметили в пресс-службе центра и добавили, что план реализации Стратегии находится в разработке.