Более 100 тысяч нарушений жилищных прав граждан выявила Генпрокуратура РФ

09:34, 17 июля 2017, ПАИ

За первое полугодие Генпрокуратура РФ выявила более 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан. Как сообщает газета «Известия», часто в правах ущемляют инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.

Так, несколько семей хотели приобрести жилье, использовав материнский капитал, но не смогли этого сделать: несмотря на то, что деньги были перечислены, обязательства по оформлению жилых помещений не были исполнены. В ряде случаев зафиксированы незаконные выселения.

Член адвокатской палаты Москвы Сергей Копейкин считает, что выявленные нарушения — это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране.