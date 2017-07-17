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Общество

Более 100 тысяч нарушений жилищных прав граждан выявила Генпрокуратура РФ

За первое полугодие Генпрокуратура РФ выявила более 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан. Как сообщает газета «Известия», часто в правах ущемляют инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.

Так, несколько семей хотели приобрести жилье, использовав материнский капитал, но не смогли этого сделать: несмотря на то, что деньги были перечислены, обязательства по оформлению жилых помещений не были исполнены. В ряде случаев зафиксированы незаконные выселения.

Член адвокатской палаты Москвы Сергей Копейкин считает, что выявленные нарушения — это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране.

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