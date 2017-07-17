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Общество

В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички

В Детском парке Пскова в ночь на 17 июля закрасили таблички, предупреждающие о запрете катания на лошадях, а также щиты с информацией о мерах наказания за административные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщила Анна Удовенко, начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти и межмуниципальному сотрудничеству аппарата Псковской городской Думы. По ее словам, «один щит выкопан из земли и брошен».

Отметим, что в последние месяцы вопрос о запрете катания на лошадях в центре Пскова является предметом острого конфликта между городскими властями и физическими лицами, оказывающими эту услугу. Однако несмотря на все усилия администрации Пскова так и не удалось вытеснить из парка девушек, осуществляющих, по мнению чиновников, незаконную предпринимательскую деятельность, побочным результатом которого являются кучи конского навоза на прогулочных дорожках. 

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