Три с половиной года проведёт в колонии дебошир из поезда «Псков – Москва»

09:33, 17 июля 2017, ПАИ

К трём с половиной годам колонии приговорён мужчина, ударивший полицейского в поезде «Псков – Москва». Об этом сообщает пресс-служба Новгородского областного суда.

Преступление осуждённый совершил в мае прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в поезде, который в тот момент двигался по территории Валдайского района, возле купе проводников одного из вагонов он попытался совершить мелкое хулиганство. В ответ на законные требования сотрудника транспортной полиции о прекращении нарушения общественного порядка мужчина нанёс ему удар затылком. Впоследствии судмедэксперты констатировали у стража порядка «телесное повреждение в виде раны в области правой брови, повлёкшее легкий вред здоровью».

Судом первой инстанции дебошир был признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Валдайский районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (к этому наказанию частично присоединён срок по приговору Дмитровского городского суда Московской области от 24 января этого года, окончательно – 3 года и 9 месяцев в колонии строгого режима).

Осуждённый подал апелляцию, в которой указал, что считает приговор несправедливым вследствие чрезмерной суровости наказания. Просил приговор изменить, сократив срок назначенного наказания.

Новгородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу. Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав стороны, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований изменения приговора. В ходе разбирательства дела в суде первой инстанции сам мужчина заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора в так называемом особом порядке – без исследования доказательств.

Доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе о чрезмерной суровости наказания, судебная коллегия признала несостоятельными. При этом отметила, что районный суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления и учёл смягчающие обстоятельства. Обстоятельствами же, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений и совершение дебоша в состоянии опьянения.