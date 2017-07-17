Из-за использования керосиновой лампы в Печорском районе сгорел дом

09:40, 17 июля 2017, ПАИ

17 июля в 2:23 в деревне Столбово Печорского района сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение хозяйки дома с огнем при использовании керосиновой лампы.

В 1:21 в деревне Подлипье Гдовского района в бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина возгорания - нарушение правил при устройстве печного отопления.