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Происшествия

Из-за использования керосиновой лампы в Печорском районе сгорел дом

17 июля в 2:23 в деревне Столбово Печорского района сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение хозяйки дома с огнем при использовании керосиновой лампы.

В 1:21 в деревне Подлипье Гдовского района в бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина возгорания - нарушение правил при устройстве печного отопления. 

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