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Общество

Двух школьников выявили со шпаргалками и телефоном на ЕГЭ в Псковской области в этом году

В этом году при сдаче Единого государственного экзамена в Псковской области у одного из школьников выявили мобильный телефон, ещё у одного - шпаргалки. Об этом заявил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это случилось, несмотря на все предупреждения, встречи с родителями», -  заметил Александр Седунов.

По его словам, для нарушителей пересдача госэкзамена будет возможна только в 2018 году.

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