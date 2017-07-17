Двух школьников выявили со шпаргалками и телефоном на ЕГЭ в Псковской области в этом году

10:23, 17 июля 2017, ПАИ

В этом году при сдаче Единого государственного экзамена в Псковской области у одного из школьников выявили мобильный телефон, ещё у одного - шпаргалки. Об этом заявил начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это случилось, несмотря на все предупреждения, встречи с родителями», - заметил Александр Седунов.

По его словам, для нарушителей пересдача госэкзамена будет возможна только в 2018 году.