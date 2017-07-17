Число пунктов проведения ЕГЭ с онлайн-наблюдением планируется увеличить в Псковской области

09:54, 17 июля 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области в 80% аудиториях для проведения ЕГЭ было организовано онлайн-наблюдение, в следующем году процент планируется увеличить. Об этом сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В пунктах проведения экзаменов присутствовали более 1000 общественных наблюдателей. Александр Седунов выразил благодарность всем, кто оказывал содействие.