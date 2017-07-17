0
10:12
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
09:51
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
09:28
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
09:39
До 23 градусов тепла прогнозируется 16 июля в Псковской области
21:31
Фонд «Общественное мнение» и Высшая школа экономики исследуют Псковскую область на предмет городской мифологии и локальной идентичности
18:05
Покупки со скидками и спецотдых в аквапарке ожидает гостей и участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
17:12
Опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Железный град-2017»
Еще новости
Общество

По итогам ЕГЭ-2017 в Псковской области выросло число «высокобалльников» и сократилось количество двоечников

Среди выпускников школ Псковской области по результатам Единого государственного экзамена-2017 увеличилось число «высокобалльников» и сократилось количество двоечников по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов отметил, что «высокобалльников» в 2016 году было 80, в этом – 100. «Это результат работы профильных классов», - пояснил он и добавил, что уменьшилось число тех, кто не преодолел базовый уровень по математике: около 60 вместо 100.

В прошлом году двоечников по итогам ЕГЭ было 69, в этом – 45, из них 9 не сдали экзамены по русскому языку и математике.  

По итогам периода ЕГЭ были поданы 174 апелляции, 29 из которых были удовлетворены. «Это тоже уже традиционная цифра», - сказал Александр Седунов.

«Мы традиционно внимательно подходим ко всем оценочным процедурам, они отработаны со всеми школами, муниципальными образованиями, со всеми, кто задействован. Другого результата мы и не ожидали», - подчеркнул начальник Управления образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
17 июля 2017
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
17 июля 2017
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
17 июля 2017
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички 1
До 23 градусов тепла прогнозируется 16 июля в Псковской области
16 июля 2017
До 23 градусов тепла прогнозируется 16 июля в Псковской области
Фонд «Общественное мнение» и Высшая школа экономики исследуют Псковскую область на предмет городской мифологии и локальной идентичности
15 июля 2017
Фонд «Общественное мнение» и Высшая школа экономики исследуют Псковскую область на предмет городской мифологии и локальной идентичности
Покупки со скидками и спецотдых в аквапарке ожидает гостей и участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
15 июля 2017
Покупки со скидками и спецотдых в аквапарке ожидает гостей и участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
Опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Железный град-2017»
15 июля 2017
Опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Железный град-2017»
Известный художник научил в «Михайловском» школьников рисовать Кота учёного
15 июля 2017
Известный художник научил в «Михайловском» школьников рисовать Кота учёного

Идет загрузка...