По итогам ЕГЭ-2017 в Псковской области выросло число «высокобалльников» и сократилось количество двоечников

10:03, 17 июля 2017, ПАИ

Среди выпускников школ Псковской области по результатам Единого государственного экзамена-2017 увеличилось число «высокобалльников» и сократилось количество двоечников по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов отметил, что «высокобалльников» в 2016 году было 80, в этом – 100. «Это результат работы профильных классов», - пояснил он и добавил, что уменьшилось число тех, кто не преодолел базовый уровень по математике: около 60 вместо 100.

В прошлом году двоечников по итогам ЕГЭ было 69, в этом – 45, из них 9 не сдали экзамены по русскому языку и математике.

По итогам периода ЕГЭ были поданы 174 апелляции, 29 из которых были удовлетворены. «Это тоже уже традиционная цифра», - сказал Александр Седунов.

«Мы традиционно внимательно подходим ко всем оценочным процедурам, они отработаны со всеми школами, муниципальными образованиями, со всеми, кто задействован. Другого результата мы и не ожидали», - подчеркнул начальник Управления образования.