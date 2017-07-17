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Похитителей колбасы и створки ворот нашли великолукские полицейские

В Великих Луках полиция установил лиц, подозреваемых в кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вечером 10 июля неизвестный мужчина у дома №44 по проспекту Гагарина похитил створку ворот от металлического ограждения вокруг территории магазина. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний ранее судимый великолучанин. Установлено, что похищенное он сбыл в пункт приема металла. Ведется проверка.

Кроме того, полиция  разыскивала 19-летнюю безработную девушка, которая подозревалась в краже 11 июля колбасных изделий из магазина по проспекту Гагарина в Великих Луках. 15 июля стражи порядка нашли её в Новосокольниках. Проводится расследование.

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