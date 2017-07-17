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Общество

Александр Седунов: Псковским школам не грозит проверка, связанная с «медальным» скандалом

Масштабная проверка школ, выпустивших большое количество медалистов, которая охватит российские регионы, не коснется Псковской области. Об этом руководитель Управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил сегодня, 17 июля, в ходе пресс-конференции посвященной итогам сдачи в регионе ЕГЭ.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Седунов напомнил, что область «традиционно в середине списков» по количеству медалей среди субъектов РФ.  

Напомним, ранее в Рособрнадзоре заявили, что количество медалистов в ряде регионов РФ значительно превышает среднее по стране и это «вызывает вопросы».

Александр Седунов добавил, что «медаль и сто баллов по ЕГЭ могут никак не совпадать». Тем не менее, он не считает школьные медали «атавизмом». «Медаль показывает, что ребенок на протяжении десяти лет в школе ответственно подходил ко всем предметам и мероприятиям. Это констатация заслуг. Не даром в некоторых вузов медаль дает до 10 баллов», - пояснил он. 

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