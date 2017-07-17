Александр Седунов: Псковским школам не грозит проверка, связанная с «медальным» скандалом

10:13, 17 июля 2017, ПАИ

Масштабная проверка школ, выпустивших большое количество медалистов, которая охватит российские регионы, не коснется Псковской области. Об этом руководитель Управления образования Псковской области Александр Седунов сообщил сегодня, 17 июля, в ходе пресс-конференции посвященной итогам сдачи в регионе ЕГЭ.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Седунов напомнил, что область «традиционно в середине списков» по количеству медалей среди субъектов РФ.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре заявили, что количество медалистов в ряде регионов РФ значительно превышает среднее по стране и это «вызывает вопросы».

Александр Седунов добавил, что «медаль и сто баллов по ЕГЭ могут никак не совпадать». Тем не менее, он не считает школьные медали «атавизмом». «Медаль показывает, что ребенок на протяжении десяти лет в школе ответственно подходил ко всем предметам и мероприятиям. Это констатация заслуг. Не даром в некоторых вузов медаль дает до 10 баллов», - пояснил он.