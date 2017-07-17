Более 100 псковичей получили консультации специалистов Пенсионного фонда в соцсетях

19:47, 17 июля 2017, ПАИ

С начала года более 100 жителей Псковской области получили онлайн-консультации специалистов Пенсионного фонда РФ в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте», «Twitter». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области

Осуществив подписку на страницы отделения в соцсетях, любой пользователь Интернета может получить информацию об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, свежие новости ПФР, а также подробную консультацию специалиста ПФР. Консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам, информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных баллов - псковичи могут узнать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Псковской области приглашает жителей области стать участниками групп отделения в социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте» и «Twitter».