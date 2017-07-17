Церемония присвоения имени Игоря Григорьева псковскому центру общения и информации пройдёт в День города

11:03, 17 июля 2017, ПАИ

22 июля в 12:00 в рамках празднования Дней города в Пскове состоится торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени поэта и воина Игоря Григорьева библиотеке - центру общения и информации (улица Юбилейная, 87а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Почетными гостями мероприятия станут вдова поэта, филолог и писатель Диана Григорьева, сын поэта, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, писатель, члена Союза писателей России, священник Григорий Григорьев, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский дом), профессор Алексей Любомудров, представители Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов, Александр Скоков и Алексей Ахматов, а также писательница, член Союза писателей России, Белоруссии и Союзного государства Наталья Советная. В мероприятии также примут участие представители Городокского районного краеведческого музея и Городокского культурно-просветительского центра и сети публичных библиотек (Белоруссия), Псковского отделения Союза писателей России и депутата Псковской городской Думы Елены Полонской.

Во время мероприятия прозвучат стихотворения и песни на стихи Игоря Григорьева, будет открыта фотовыставка выпускницы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольги Базылевой «Декорации умершего мира».