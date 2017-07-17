«Горячая линия» по вопросам ЖКХ заработала в Псковской области

11:58, 17 июля 2017, ПАИ

В Псковской области начинает работу «горячая линия» по вопросам ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном центре «ЖКХ Контроль».

«Попробуем согреться в наше прохладное лето, тем более, что поводов для вопросов наши «любимые» коммунальщики преподносят в последнее время немало, - рассказал руководитель центра Семен Никонов. - Их квитанции, прямо скажем, нередко вызывают недоумение, а поиск ответов затруднен». Специалисты помогут псковичам разобраться с порядком начисления оплаты коммунальных услуг, затраченных на общедомовые нужды, сверят претензии граждан с аппетитами поставщиков услуг и новыми нормативными актами».

«Горячая линия» будет работать до 1 сентября с 10:00 до 18:00 по будням. Вопросы можно задать по телефону: 8(953)-235-67-67.