0
15:58
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
13:43
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
13:19
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
11:44
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
11:13
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
10:12
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
09:51
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
Еще новости
Общество

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ заработала в Псковской области

В Псковской области начинает работу «горячая линия» по вопросам ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном центре «ЖКХ Контроль».

«Попробуем согреться в наше прохладное лето, тем более, что поводов для вопросов наши «любимые» коммунальщики преподносят в последнее время немало, - рассказал руководитель центра Семен Никонов. - Их квитанции, прямо скажем, нередко вызывают недоумение, а поиск ответов затруднен». Специалисты помогут псковичам разобраться с порядком начисления  оплаты  коммунальных услуг, затраченных на общедомовые нужды, сверят претензии граждан с аппетитами поставщиков услуг и новыми нормативными актами».

«Горячая линия» будет работать до 1 сентября с 10:00 до 18:00 по будням. Вопросы можно задать по телефону: 8(953)-235-67-67.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
17 июля 2017
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
17 июля 2017
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль 1
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
17 июля 2017
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города 1
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
17 июля 2017
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
17 июля 2017
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
17 июля 2017
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
17 июля 2017
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области 2
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
17 июля 2017
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички 3

Идет загрузка...