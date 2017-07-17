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Культура

Ночной концерт симфонической музыки состоится в Пскове 24 августа

24 августа, в преддверии 74-го филармонического сезона, в Пскове пройдет ночной концерт популярной симфонической музыки «Лунная река». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ставший традиционным концерт-разминка симфонического оркестра Псковской филармонии начнется в 22:00 в БКЗ. В программе прозвучит музыка из кинофильмов 60-х годов, мелодии группы «Битлз» и популярные произведения известных композиторов.

Концерт получил название «Лунная река» благодаря одноименной песне из романтической комедии 1961-го года «Завтрак у Тиффани» в исполнении Одри Хёпберн, прославившей лирическую мелодию на весь мир. Автор хита – Генри Манчини, обладатель 20 премий «Гремми», четырех «Оскаров», создатель музыки к киношедеврам «Большие гонки», «Розовая пантера», «Поющие в терновнике», «Коломбо». Музыка Манчини прозвучит в концерте наряду с известными сочинениями других композиторов, среди которых Влавианос, Гершвин, Рота, Лей, Морриконе.

Главный дирижер – Эдуард Банько. Билеты на концерт уже в продаже. Их можно приобрести на сайте филармонии и в кассе гипермаркета «Империал».

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