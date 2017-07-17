0
15:58
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
13:43
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
13:19
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
11:44
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
11:13
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
10:12
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
09:51
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
Еще новости
Общество

Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»

Российская актриса Инга Оболдина рассказала о проходивших в Невельской колонии съемках фильма «Жги!», главная роль в котором принесла ей приз «Кинотавра» в номинации «За лучшую женскую роль».

Инга Оболдина

В интервью газете Metro она рассказала, что режиссеру Кириллу Плетнёву было очень важно снимать не в декорациях, а в действующей колонии. «Я тоже за то, чтобы в кадре было всё настоящее – проходная с решетчатым окошком, «колючка», узкие коридоры - все это правда, ничего не надо изображать», - сообщила актриса.

«У нас была массовка из жителей Невеля и работников ВОХР – живые, «неглянцевые» лица. Мне было приятно, когда кто-то из ФСИНовцев [Федеральная служба исполнения и наказания – ПАИ] подошёл и сказал: «Похожа-похожа, могла бы сойти за нашу», - добавила Инга Оболдина.

«Жги!» - музыкальная мелодрама. Героине Инги Оболдиной, работающей в женской колонии надзирательницей, заключённая помогает стать звездой телешоу. Картина выйдет в прокат 16 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
17 июля 2017
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
17 июля 2017
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль 1
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
17 июля 2017
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города 1
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
17 июля 2017
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
17 июля 2017
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
17 июля 2017
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
17 июля 2017
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области 2
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
17 июля 2017
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички 3

Идет загрузка...