Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»

11:13, 17 июля 2017, ПАИ

Российская актриса Инга Оболдина рассказала о проходивших в Невельской колонии съемках фильма «Жги!», главная роль в котором принесла ей приз «Кинотавра» в номинации «За лучшую женскую роль».

В интервью газете Metro она рассказала, что режиссеру Кириллу Плетнёву было очень важно снимать не в декорациях, а в действующей колонии. «Я тоже за то, чтобы в кадре было всё настоящее – проходная с решетчатым окошком, «колючка», узкие коридоры - все это правда, ничего не надо изображать», - сообщила актриса.

«У нас была массовка из жителей Невеля и работников ВОХР – живые, «неглянцевые» лица. Мне было приятно, когда кто-то из ФСИНовцев [Федеральная служба исполнения и наказания – ПАИ] подошёл и сказал: «Похожа-похожа, могла бы сойти за нашу», - добавила Инга Оболдина.

«Жги!» - музыкальная мелодрама. Героине Инги Оболдиной, работающей в женской колонии надзирательницей, заключённая помогает стать звездой телешоу. Картина выйдет в прокат 16 ноября.