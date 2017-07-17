11 человек пострадали в авариях на дорогах Псковской области в выходные дни

12:51, 17 июля 2017, ПАИ

За прошедшие выходные дни, 15 и 16 июля, в Псковской области зарегистрировали 8 ДТП, в которых 11 человек получили различные ранения. Также за двое суток были задержаны 34 нетрезвых водителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

Одна из аварий произошла 15 июля около 2:40 в Пскове у дома 77 по улице Коммунальной. Там 31-летний водитель автомашины ВАЗ-21140 при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и врезался в «Фольксваген Пассат», который двигался прямо во встречном направлении. Пострадал в ДТП водитель ВАЗа, его поместили в Псковскую городскую больницу.

В этот же день в 6:45 ДТП случилось в городе Великие Луки у дома 17 по проспекту Гагарина. 49-летний водитель автомашины «Газель» отвлекся от управления и врезался в припаркованный на проезжей части «Мерседес». Водитель «Газели» получил ранения и самостоятельно обратился за медицинской помощью в травмпункт.

В 11:05 также в Великих Луках у дома 16 по улице Холмской 17-летний молодой человек без водительского удостоверения, управляя автомобилем «Мерседес», сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

В 20:30 в Печорском районе на 16-м километре автодороги Неелово - Печоры неустановленный автомобиль не пропустил «Рено Сандеро» и столкнулся с ним, после чего скрылся с места ДТП. В аварии пострадал 52-летний водитель «Рено», госпитализация ему не потребовалась.

В 23:00 в городе Себеже на улице 7 ноября 21-летний водитель автомашины «Фольксваген Гольф» сбил 44-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода перед близко идущим транспортом. В итоге мужчина с полученными травмами был помещён в Себежскую районную больницу, у женщины диагностировали незначительные ранения, госпитализация ей не потребовалась.

16 июля в 10:10 в Себежском районе на 8-м километре дороги Себеж - Сосновый Бор 20-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В аварии пострадали водитель и его 36-летняя пассажирка. Госпитализированы они не были.