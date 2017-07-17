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Общество

Члены президентского совета по правам человека помогут родителям псковских детей-инвалидов решить юридические проблемы

Родителям псковских детей-инвалидов помогут решить юридические проблемы. Об этом сегодня, 17 июля, заявила член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в ходе встречи в региональном Центре лечебной педагогики родители детей-инвалидов пожаловались на проблемы с регистрацией недвижимости от имени детей. «Доверенность нам не дают, в суде отказывают», - пояснили они.

«В составе нашей комиссии приехали очень профессиональные юристы. Мы поднимем этот вопрос на совете с губернатором», - заверила Раиса Лукутцова.

«Наш приезд должен помочь решить как можно больше вопросов, что называется, «не отходя от кассы», - добавила она.

«Проблемы областного уровня мы постараемся решить на месте. Нужно понять, что это за проблема. Мы обобщаем информацию, полученную из разных регионов. Можем сказать сразу, что нерешенных проблем нет», - также сообщила председатель «Красного Креста».

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