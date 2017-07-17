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Спиртное, продукты и две сковородки похитил безработный из магазина в Великих Луках

15 июля около 13:00 в городе Великие Луки из торгового предприятия на улице Некрасова были похищены продукты питания, спиртное и две сковородки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские, по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Похищенное изъято.

По данному факту проводится проверка.

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