Спиртное, продукты и две сковородки похитил безработный из магазина в Великих Луках

13:36, 17 июля 2017, ПАИ

15 июля около 13:00 в городе Великие Луки из торгового предприятия на улице Некрасова были похищены продукты питания, спиртное и две сковородки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские, по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. Похищенное изъято.

По данному факту проводится проверка.