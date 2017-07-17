Член президентского совета по правам человека: Псковское отделение «Красного Креста» - одно из самых передовых

13:40, 17 июля 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение «Красного Креста» - «одно из самых передовых». Об этом сегодня, 17 июля, заявила член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова.

«Его возглавляет очень терпеливый и хороший человек. Я ни разу не слышала по телефону слова «дайте» или «помогите», - добавила она. - Хотя мы понимаем, что помощь региону нужна».

«Понятно что, мы не в шикарных аудиториях с евроремонтом, но, как говорится, стены красят люди, которые находятся тут», - сказала Раиса Лукутцова.