Фальшивые пять тысяч обнаружены в банке Пскова

13:47, 17 июля 2017, ПАИ

В Пскове полицией изъята банкнота номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки. Эта фальшивая купюра была выявлена 14 июля в одном из финансовых учреждений города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, то ни в коем случае не следует пытаться ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - призвали полицейские псковичей.