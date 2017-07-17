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Культура

Программа фестиваля «Словенское поле - 2017» в Псковской области

Опубликована программа поэтического фестиваля «Словенское поле - 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, 27-28 июля участники фестиваля приедут в Псков.

28 июля

9:30 - отъезд в Печоры из Пскова (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова – улица Труда, 51)

10:45 - прибытие в Печоры

11:00-13:30 - посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

14:30-14:50 - переезд к «Священному Холму единения и славы России»

13:50 – 14:20 - посещение «Священного Холма единения и славы России»

14:40 – 15:30 - возвращение в Псков

18:00 – 22:00 - вечер «Вне формата». Свободный микрофон, общение в неофициальной обстановке в кафе «Старое кино» (Псков, Советская, 37).

29 июля

9:00 - отъезд участников фестиваля из Пскова в Изборск (от здания общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова)

10:00–10:30 - регистрация участников фестиваля

10:30-12:00 - экскурсии: Изборская крепость, Словенские ключи, выставки

12:00-12:30 - открытие фестиваля «Словенское поле 2016»

12:30–15:00 - конкурсные чтения («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»)

15:00-18:00 - поэтические чтения. Выступление бардов. Фотографирование («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»)

18:30 - отъезд в Псков

30 июля

10:00–10:30 - церемония возложения цветов к памятнику солдату Первой мировой войны (Псков, набережная реки Великой, напротив дома № 4 по улице Георгиевской)

10:40-11:40 - мастер-класс лауреата премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, лауреата конкурса «Золотое перо России» обладателя гран-при международного конкурса-марафона «Русской рифмы победный калибр» поэта Василия Рысенкова (концертный зал Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, улица Воеводы Шуйского, 2).

11:50-12:30 - творческая встреча с лауреатом премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, премии «Петрополь», премии журнала «Наш Современник», Всероссийской премии «Традиция», премии Правительства РФ в области культуры поэтом Дмитрием Мизгулиным

12:30-13:30 - кофе-пауза

13:30–17:00 - подведение итогов конкурсов, проводимых в рамках фестиваля «Словенское поле», награждение победителей. Литературно-музыкальные чтения, с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей

17:00 - закрытие фестиваля

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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