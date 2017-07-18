День создания органов государственного пожарного надзора отмечается в России 18 июля

08:52, 18 июля 2017, ПАИ

18 июля в России отмечается День создания органов государственного пожарного надзора (ГПН).

Как сообщает calend.ru, точкой отсчета в истории возникновения ГПН стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. На вновь созданные органы Госпожнадзора были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.

В настоящее время Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России, за исключением госпожнадзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения. По данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу более 14 тысяч сотрудников. Ежегодно силами инспекторов службы проводится более 750 тысяч мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах, предлагается к устранению около пяти миллионов нарушений требований пожарной безопасности.