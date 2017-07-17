Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Опочецком районе

14:25, 17 июля 2017, ПАИ

В Пскове и Опочецком районе сотрудники ДПС ГИБДД в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в частности, ночью 16 июля в Пскове на улице Коммунальной полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял нетрезвый 44-летний житель Псковского района. По Октябрьскому проспекту на автомашине «Газель» следовал 30-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Еще двух нетрезвых водителей были выявлены стражами порядка на улице Льва Толстого и на Ленинградском шоссе в Пскове.

А в Опочецком районе на автодороге Балахи - Мартиново находившийся в нетрезвом виде 28-летний мужчина управлял грузовиком ГАЗ-66.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.