0
15:58
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
13:43
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
13:19
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
11:44
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
11:13
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
10:12
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
09:51
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
Еще новости
Общество

Псковские спасатели вошли в десятку лучших на соревнованиях команд Северо-Запада

Команда Аварийно-спасательной службы Псковской области заняла седьмое место на XX открытых соревнованиях по многоборью спасателей Северо-Западного Федерального округа на Кубок Героя Российской Федерации Юрия Воробьёва и на Кубок Российского союза спасателей, которые состоялись с 5 по 14 июля в Арктическом спасательном центре «Вытегра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За звание лучших боролось 22 команды профессиональных спасателей из разных регионов России. За время состязаний спасателям приходилось искать и спасать так называемого «парашютиста», десантироваться с вертолёта, на скальном рельефе поднимать условно пострадавшего и своего напарника, ориентироваться под водой, искать утонувшего. Завершил соревнования этап «Ночной поиск», когда спасателям в тёмное время суток предстояло преодолеть водную преграду, отыскать манекен весом со взрослого человека, соорудить из подручных материалов носилки и доставить его к финишу.

Победителем Открытого чемпионата по многоборью спасателей среди общественных спасательных формирований на кубок «РОССОЮЗСПАСа» стала команда Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа.

По итогам состязаний среди профессиональных спасателей в командном зачёте первое место заняла поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга, второе – команда АСУНЦ «Вытегра», третье – команда «СПАС-Коми».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
17 июля 2017
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль
17 июля 2017
Члены Совета при президенте посетили Псковский кремль 1
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города
17 июля 2017
Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города 1
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
17 июля 2017
Подарки для участников и дегустацию для гостей готовит «Столбушинский продукт» к фестивалю «ПАРК-ПРОФИ»
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
17 июля 2017
Инга Оболдина о съемках в псковской колонии: Приятно, что кто-то из ФСИНовцев сказал: «Похожа, могла бы сойти за нашу»
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
17 июля 2017
Исторический квест «Вот тот дом» стартует в Пскове 22 июля
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области
17 июля 2017
100 баллов на ЕГЭ-2017 заработали 20 выпускников школ Псковской области 2
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
17 июля 2017
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички 3

Идет загрузка...