Псковские спасатели вошли в десятку лучших на соревнованиях команд Северо-Запада

15:24, 17 июля 2017, ПАИ

Команда Аварийно-спасательной службы Псковской области заняла седьмое место на XX открытых соревнованиях по многоборью спасателей Северо-Западного Федерального округа на Кубок Героя Российской Федерации Юрия Воробьёва и на Кубок Российского союза спасателей, которые состоялись с 5 по 14 июля в Арктическом спасательном центре «Вытегра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За звание лучших боролось 22 команды профессиональных спасателей из разных регионов России. За время состязаний спасателям приходилось искать и спасать так называемого «парашютиста», десантироваться с вертолёта, на скальном рельефе поднимать условно пострадавшего и своего напарника, ориентироваться под водой, искать утонувшего. Завершил соревнования этап «Ночной поиск», когда спасателям в тёмное время суток предстояло преодолеть водную преграду, отыскать манекен весом со взрослого человека, соорудить из подручных материалов носилки и доставить его к финишу.

Победителем Открытого чемпионата по многоборью спасателей среди общественных спасательных формирований на кубок «РОССОЮЗСПАСа» стала команда Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа.

По итогам состязаний среди профессиональных спасателей в командном зачёте первое место заняла поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга, второе – команда АСУНЦ «Вытегра», третье – команда «СПАС-Коми».