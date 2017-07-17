Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области

15:58, 17 июля 2017, ПАИ

За семь дней до окончания выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления и государственной власти Псковской области документы в территориальные избиркомы уже подал 1 тыс. 191 человек. Регистрацию на сегодняшний день прошли 202 кандидата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

15 июля завершилось выдвижение кандидатов в Псковскую городскую Думу. 293 кандидата в депутаты выдвинуты по единым спискам избирательных объединений, 121 человек по 15 одномандатным округам, из них 15 кандидатов - в порядке самовыдвижения. Уже зарегистрированы 33 кандидата, выдвинутые по единому списку партией «Единая Россия» и 13 одномандатников.

Таким образом, в среднем на один мандат (всего 10 мандатов) по единым партийным спискам претендуют почти 30 человек, на один городской одномандатный округ (всего 15 мандатов) -8 человек. Больше всего кандидатов в депутаты в одномандатном округе №2 - 11 человек, меньше всего в округе №15 - 5 человек.

На одно место в округе №1 претендуют 8 кандидатов в депутаты, №3- 7, №4 - 7, №5 - 9, №6 - 9, №7 - 8, №8 - 9, №9 - 9, №10 - 7, №11 - 9, №12 - 7, №13 - 9 и в №14 - 7 кандидатов.

Кроме того, участие в выборах в Псковскую гордуму принимают 8 партий – «Единая Россия», «Гражданская платформа», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия» и «Яблоко».

До 18:00 20 июля кандидаты от избирательных объединений и самовыдвиженцы должны сдать документы для регистрации, кроме 5 региональных парламентских партий, которые освобождены от сбора подписей, избирательные объединения и самовыдвиженцы также должны представить в ТИК подписные листы. При подаче документов у всех кандидатов и политических партий должны быть открыты специальные счета в банке.

В единый день голосования 10 сентября в 7-ми (Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском) районах пройдут выборы глав муниципальных образований. Всего выдвинулись 22 претендента, 4 из них уже зарегистрированы. В Дедовичском районе подали заявление в ТИК 6 кандидатов, Островском - 2 , Палкинском - 3, Печорском - 3, Порховском - 4, Плюсском - 4. Отметим, что в Пыталовском районе пока нет желающих побороться за должность главы района, последний срок подачи заявлений - 19 июля.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Псковской области пройдут 38 избирательных кампаний.