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Общество

Международный фестиваль мультимедийных инсталляций пройдёт в Пскове 21 июля

21 июля в 22:30 в Пскове на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» состоится IV Международный фестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». Одним из организаторов является Управление культуры администрации города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По традиции мероприятие приурочено к Дню города Пскова и проводится в форме мультимедийной демонстрации фотографий через проецирование на белые стены псковских памятников истории и архитектуры в вечернее или ночное время. На фестивале будут задействованы практически все жанры фотографии: пейзаж, портрет, арт-фото, мобилография и другие. В этом году в фестивале примут участие 37 авторов из 4-х стран: России, Германии, Латвии и Голландии. Показ фотографий будет сопровождаться выступлениями музыкальных и театральных коллективов и отдельных авторов. Вход свободный.

Отметим, в 2016 году фестиваль, как инновационный проект, получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации и был включен в федеральную целевую программу «Культура России. 2012 - 2018 годы». Планируется, что проект «Цвет белой стены» станет частью культурной программы Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.

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